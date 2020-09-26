الصناعة تجهـز صندوق إعـادة إعمـار المناطـق المتضررة بمحـولات توزيـع مختلفـة السعـات

2020/09/26 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ جهـزت شركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة والصناعة والمعادن ، صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية بمحولات توزيع مختلفة السعات وبشكل فـوري .وقـال مدير عام الشركة المهندس صـادق عبيـد العامـري بحسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان الشركة جهزت صندوق الإعمار بكامل الكمية المطلوبة من محولات التوزيع والتي تم التعاقد عليها في ذات اليوم والبالغة ( ٣٣ ) محولة توزيع سعة (٤٠٠ كي في أي ) و ( ١٠ ) محولات توزيع سعة ( ٢٥٠ كي في أي ) وبطريقة التسديد المباشر ، مؤكداً إستمرار ملاكات الشركة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي من أجل تحميل المحولات المطلوبـة ./ انتهى9

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