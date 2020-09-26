تسجيل /300/ اصابة بكورونا في الديوانية اليوم

2020/09/26 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ سجلت دائرة صحة محافظة الديوانية اليوم /300/ اصابة بكورونا .وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " تم تسجيل /300/ اصابة جديدة بفايروس كورونا قابلها /192/ حالة شفاء /.انتهى

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