روحاني: لا مشاركة للزوار الايرانيين هذا العام في مسيرة الاربعين بالعراق

2020/09/26 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، عدم مشاركة الزوار الايرانيين هذا العام في مسيرة الاربعين بالعراق.وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم، انه "مثلما تم التاكيد سابقا فلا مشاركة للزوار الايرانيين في مراسم مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) بسبب اعتذار المسؤولين العراقيين رسميا عن استقبال الزوار الاجانب".واضاف "سوف لن تكون هنالك مسيرات رمزية في مدن البلاد ايضا"، مشيرا الى ان "مراسم العزاء نقيمها في بيوتنا، واذا اقيمت في الحسينيات والتكايا فانه يجب ان تقام مع التزام البروتوكولات الصحية".واكد على ضرورة "تفعيل الاجواء الافتراضية لاحياء مراسم الاربعين للاستفادة منها من قبل المواطنين وكذلك مراسم استشهاد الامام الحسن المجتبى (ع) ووفاة النبي الاكرم (ص) واستشهاد الامام علي موسى الرضا (ع)".وشدد روحاني على "ضرورة المزيد من الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، لافتا الى ان "التقارير الطبية تشير الى حدوث اصابات جديدة لـ 14 بالمائة من الذين اصيبوا سابقا وتماثلوا للشفاء في حينها"./انتهى10

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