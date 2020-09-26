الكعبي: المقاومة مستمرة في العراق رغم الرفس الاميركي

2020/09/26 | 13:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشيخ أكرم الكعبي الامين العام لحركة النجباء في العراق على أن صراخ الاعداء يدل على انتصار المقاومة، موضحا أنه بعد التهديدات المتخبطة لوزير خارجي...

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