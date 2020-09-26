ريال مدريد يفتقد لخدمات مارسيلو قبل مواجهة بيتيس

2020/09/26 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ريال مدريد أن لاعبه مارسيلو لم يسافر مع الفريق إلى إشبيلية تمهيدا لمواجهة ريال بيتيس يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وضم المدرب زين الدين زيدان، الظهير الأيسر مارسيلو، لقائمة فريقه استعدادا للمباراة والتي ضمت 22 لاعبا.

لكن آلام الظهر أبعدت البرازيلي عن المواجهة في بيان النادي الإسباني صباح السبت.

وجلس مارسيلو (32 عاما) احتياطيا في أولى مباريات ريال مدريد بالموسم الجديد والتي انتهت بلا أهداف ضد ريال سوسييداد.

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