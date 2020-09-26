حسدونا على الفاو

2020/09/26 | 13:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمعنوا جيدآ لتروا اننا حين ننام فألف مصيبة تجهز لنا واحد سفراء العراق يقول ( والله اني من يصير ساعة بثمانية الف راسي وانام ) تذكرتها وانا اقرأ خبر مقتل احد رجال البحرية العراقي احدهم يريد خط ( تايلوك ) منتصف عمق النهر واخر افرغ حمولة باخرة حصى ليصنع منها جزيرة تقطع علينا خور عبد الله وتذكرت المثل العراقي الدارج ( حسدتني حماتي على فجة عباتي ) والفجة تعني المربع الذي يخاط على عباءة المرأة والتي عادة لايتغير لونها لانها بمثابة ( البطانة ) للعباءة النسائية .

والعراق حسب معاهدتي سايكس بيكو وسان ريمو ممنوع في ان يكون له جرف قاري على البحر وهكذا ممنوع ان يصبح العراق وسوريا دولة واحدة والدليل اعدام 22 من قادة البعث العراقي او حتى مساهمة سوريا في قوات ( الليفي ) التي صارت تحت امرة ( شوار سكوف ) لتدخل البصرة، فدولة تذبح الشعب العراقي بالقطن ودولة تذبح الشعب العراقي بأخر تقليعة وهو الانتحار كي نموت نحن الكفار العراقيين اذ حينما ارادوا تفجير مقر الاتحاد الوطني في بغداد والقي القبض على ( علاسهم ) كان يقول لنا انهم كفار .

فسألته وهل وجدتنا كذلك قال لا والله لاني ولو شدت عيوني فأني اسمع كثيرين عند الوضوء يتلون ايات قرأنية فقلت ياهذا اسلامنا اسلام الا عند كردينا فلا الاسلام السادة ولا اسلام المزركش يقبل ان نعيد الحضارة لوادي الرافدين او كما كان يسمى بلاد ما بين النهرين بالرغم من انا في ارضنا اناس استشهدوا فجعلنا فوقهم جبالآ من الذهب ونلطم عليهم شهرين من كل عام فأرضنا مقدسة ولكننا نجسة .

كل هذا السرد يجعلني اتوسل الى كل عراقي بأن يقرأ فقط يقرأ لتروا ان الذي يحشد للحيولة دون بناء الفاو الكبير لقد شنت علينا الغارات حين اتينا بشركة يونانية لبناء كاسر الامواج الاول واسقطت الحكومة السابقة للحيلولة دون مجي الصين لمساعدتنا وهو امر حتمي فلقد اعدم الرعيل الاول من قيادة الاتحاد الوطني كاك شهاب الشيخ نوري وجعفردلير لانهم كانو اصحاب مكتبة الفكر الجديد التي جلبت كتبآ صينية عن الثورة الثقافية في الصين اذ كانت الصين 300 ديانة، صحيح اننا لسنا من صومعة النساك ولكن من غير المعقول ان يخطط لنا الداخل والخارج القاصي والداني لاننا نمتلك ثاني احتياطي العالم للبترول ولكن نحن نقبل ان يشاركنا الاخرون صينية الاكل منذ فجر التاريخ .

فسبحان الله حين تمسون وتصبحون وسلام على المرسلين .

صلاح مندلاوي ‌

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