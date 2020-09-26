2020/09/26 | 13:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجل انعقاد جلسة مجلس النواب يوم السبت لمدة نصف ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واوضح مصدر نيابي لـPUKmedia: ان الجلسة تأجلت لمدة نصف ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واضاف: ان الجلسة الاعتيادية المقرر، انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ستناقش فقرة واحدة وهي اكمال تعديل قانون الانتخابات.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يؤجل جلسته نصف ساعة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يؤجل جلسته نصف ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).