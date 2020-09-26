مشعان الجبوري يعلن اصابته بـ فايروس كورونا

2020/09/26 | 13:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أعلن مشعان الجبوري، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا ، مؤكدا ان الفيروس قد نجح في التسلل إلى جسدي رغم التحصينات التي أحطت نفسي بها .وكتب الجبوري على حسابه في تويتر: “أظهرت نتائج ثلاث مسحات في ثلاثة مختبرات رصينة أنني مصاب بكورونا”.وأضاف: “وبذلك يكون الفيروس قد نجح في التسلل إلى […]

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