امريكا تهدد : قرار اغلاق السفارة في بغداد سيتبعه عمليات تصفية لانصار ايران

2020/09/26 | 13:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب ديفيد إغناطيوس، إن العراق هو الساحة التي يمكن أن تنفجر فيها مواجهة أميركية إيرانية خلال الأسابيع المقبلة، مما يخلق “مفاجأة أكتوبر” قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية مطلع نوفمبر المقبل.وأكد الكاتب المتخصص في الشؤون الخارجية، عبر مقال رأي نشر بصحيفة “واشنطن بوست”، أن إغلاق سفارة الولايات المتحدة في العراق، من الممكن أن يؤدي إن […]

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