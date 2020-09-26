2020/09/26 | 13:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 8 دقیقة

350 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، السبت، تسجيل 520 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (26 ايلول 2020) ، إن "الاصابات الجديدة توزعت بواقع، 109 في أربيل، و95 في السليمانية، و21 في كرميان، و271 في دهوك، و24 في حلبجة".

واضافت، انه "سجلت 264 حالة شفاء، موزعة على: 199 في أربيل، و19 في السليمانية، و25 في كرميان، و21 في حلبجة".

واشارت الى ان "عدد الوفيات بالفيروس بلغ 33 حالة، بواقع: 9 في أربيل، و7 في السليمانية، و1 في كرميان، و1 في رابرين، و13 في دهوك، و2 في حلبجة".

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان منذ بدء انتشاره إلى 45215 حالة، وحالات الشفاء إلى 28938، وحالات الوفيات الى 1650 حالة.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).