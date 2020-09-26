لجنة نيابية تدعو لاتخاذ 'موقف حازم' تجاه استهداف البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية

2020/09/26 | 13:54 - المصدر: NRT عربية

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سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء

فوتو: أرشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، لاتخاذ "موقف حازم" تجاه استهداف البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية في البلاد.

وأكد رئيس اللجنة النائب، محمد رضا آل حيدر، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، اليوم، 26 أيلول 2020، إدانته لاستهداف البعثات الدبلوماسية، داعيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى تحقيق عاجل.

وقال آل حيدر، إن "العراق يمر بتحديات خطيرة يستلزم معها اعلان المواقف الصريحة والشجاعة امام ابناء الشعب، وعدم الخوض في غمار المجاملات ارضاء لهذا الطرف او ذاك فالوطن ما عاد يتحمل المزيد".

وأضاف، أن "الكل يتابع يوميا الخروقات الامنية المتكررة التي تتعرص لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، والتي هي من المفروض محمية بموجب المعاهدات والقوانين الدولية النفاذة".

وأوضح آل حيدر، أن "العراق بلد ذو سيادة يحكمه الدستور والقانون ولا يمكن لأي جهة مهما كانت ان تتجاوز هذا القانون او تتعدى على مواد الدستور وهو ما يدعونا جميعا لاتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه اي مخالفة تصدر، اذ ان تكرار تلك الخروقات وتزايد الاعتداءات تعرض سمعة البلد للخطر وتضعف هيبة الدولة وتقلل من مكانة البلاد في المحافل الدولية".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها هي التي حررت ارض الوطن من دنس داعش ومعه فأننا لا نحتاج الى اي تواجد لقوات اجنبية على ارضنا".

ودعا رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة إلى "تشكيل لجنة من الاجهزة الامنية على ان يكون احد اعضاءها من لجنة الامن والدفاع النيابية".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد قال في تغريدة له على موقع "تويتر" أمس، " نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لإمكان له في العراق".

ر.إ

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