2020/09/26 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة مراسلون بلا حدود إيران، إلى وقف المناقشات حول اقتراح برلماني "مناهض للحرية" من شأنه تقييد وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع راديو فردا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يستعد للهيمنة على الإنترنت في إيران.. ومنظمات دولية تحذر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش يستعد للهيمنة على الإنترنت في إيران.. ومنظمات دولية تحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).