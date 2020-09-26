“اعيان الفلوجة” ينظم تجمعا جماهيرا لرفض تجزئة القضاء الى دوائر انتخابية متعددة 

2020/09/26 | 14:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..نظم مجلس اعيان قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، السبت، تجمعا جماهيرا لتعبير عن رفضهم لجعل المدينة دائرة انتخابية متعددة داعين مفوضية الانتخابات الى عدم الانجرار وراء رغبات الكتل السياسية .وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس جمال ذويب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اهالي مدينة الفلوجة نظموا تجمعا في مضيف احد شيوخ ووجهاء المدينة بحضور نخب ثقافية ودينية وعشائرية لتعبير عن رفع سكان المدينة لتوجهات مفوضية الانتخابات التي تروم جعل الفلوجة دائرة انتخابية متعددة في خطوة لتشتيت اصوات الناخبين للحيلولة دون تمثيلهم بالشكل المطلوب وسرقة اصوات ناخبيهم لدواعي باتت معروفة لدى الجميع “.واضاف ذويب ان” الكتل السياسية وفي كل دورة انتخابية تقوم بإضافة بعض الفقرات الغير صحيحة للحصول على مكاسب سياسية دون مراعاة وضع البلد وما يحتاجه من اختيار كفاءات علمية”.وأشار إلى أن “عدد سكان الفلوجة 400 الف نسمة حسب الاحصائية المتوفرة ولا نعلم كيف استندت المفوضية في اجراء جعل الفلوجة دائرة انتخابية متعددة دون عدها دائرة انتخابية واحدة ، مؤكدين لجؤهم الى القانون لرفض القرار “.



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