تقرير: 40% من العراقيين فقط يستخدمون الانترنت

2020/09/26 | 14:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لموقع ميديا لاين، السبت، أن نقص وضعف الانترنت في منطقة الشرق الاوسط يتسبب بفشل الشركات التجارية الصغيرة لكون معظمها لاتستخدمه بسبب نقص الاموال والمعلومات خصوصا مع ازدياد الحاجة الى استخدامه وسط جائحة فايروس كورونا وعمليات الاغلاق .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي اينوتو لوكونجا إن “الشركات الصغيرة في دول الشرق الأوسط الأفقرعانت من الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة فايروس كورونا أكثر من نظيراتها في معظم أنحاء العالم لأنه من غير المرجح أن يكون لها وجود على الإنترنت”.واضاف ان ” الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تستخدم الانترنت بشكل اقل من الشركات ذات الحجم المماثل في معظم أنحاء العالم لأنها تفتقر إلى الأموال والمعلومات “.وتابع أن ” هذه الشركات تشكل ما نسبته 90 بالمائة من الشركات في المنطقة ، لكنها لاتتلقى سوى 10 بالمائة من قروضها المصرفية لأن المؤسسات المالية قلقة بشأن جدواها”، مشيرا الى أن ” الكثير من محتوى خدمات الإنترنت في الاصل لم يكن باللغة العربية وهي تحاول الان فقط إنشاء محتوى باللغة العربية بحيث يمكن للشركات الصغيرة أيضًا اعتماد بعض الحلول الرقمية”.وبين التقرير أن ” المنطقة لديها ثاني أكبر فجوة في استخدام التكنولوجيا في العالم حيث ان هناك فارق كبير بين عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت وبين من يختارون عدم استخدامه ، كما ان العديد من الشركات لصغيرة والمتوسطة ليست واثقة من التكنولوجيا التي يجب استخدامها”.واشار التقرير الى أن ” هذا لا يرجع فقط إلى نقص المعلومات والمعرفة ، ولكن أيضًا بسبب عدم الثقة بأمن الإنترنت، كما أن يجب على السلطات أن تضع خططًا على مستوى الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير التعليم عبر الإنترنت ، وتعزيز الأمن السيبراني ، ووضع مبادئ توجيهية لحماية المعلومات الشخصية”.واوضح التقرير أن ” هناك فرق كبير بين دول المنطقة نفسها عندما يتعلق الأمر باستخدام الإنترنت ، حيث يقترب استخدام الانترنت من نسبة 100 بالمائة في البحرين بينما يشكل استخدام الانترنت في افغانستان على سبيل المثال نسبة 20 بالمائة ، بينما يستخدم 40 بالمائة من العراقيين الانترنت فقط “.واشار التقرير الى أن ” البلدان ذات الدخل المرتفع تمكنت من الاستثمار في التقنيات المتقدمة مثل 4G التي تحتاجها الشركات و أنه بالنسبة للمستهلكين ، هناك انتشار أعلى للهواتف الذكية ، مما يسهل زيادة الاستهلاك، خصوصا مع تزايد الحاجة له بعد انتشار فايروس كورونا “.واوضح أن ” تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي الست بأعلى مستويات استهلاك للإنترنت في المنطقة يتراوح ما بين 90 الى 100 بالمائة ما عدا سلطنة عمان حيث يبلغ استخدام الإنترنت حوالي 80 بالمائة فقط “.



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