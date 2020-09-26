مشعان الجبوري يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشعان الجبوري (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد السياسي ورئيس كتلة الوطن، مشعان الجبوري، إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجبوري في تغريدة، تابعها "ألترا عراق"، "أظهرت نتائج 3 مسحات في 3 مختبرات رصينة أنني مصاب بالكورونا "، مضيفًا أنه "بذلك يكون الفيروس قد نجح في التسلل إلى جسدي رغم التحصينات التي أحطت نفسي بها".

وتابع، "سأتصدى له متسلحًا بكل ما وفره الطب من أدوية وإيماني كبير أني سأهزمه".

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