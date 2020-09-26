الكاظمي يعزي بوفاة العلامة الحكيم

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت، بوفاة العلامة آية الله السيد محمد حسين الحكيم.

وقال الكاظمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقي (واع) : ننعى بقلوب مكلومة صابرة قضاء الله الذي لا يُرد، بوفاة العلاّمة الأجل آية الله السيد محمد حسين الحكيم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر مبارك قضاه في الدرس وطلب العلم وخدمة المؤمنين".

واضاف : "وبهذا الفقد الحزين، نتقدم الى ذوي الراحل الكبير وعائلته وسائر محبيه بأطيب كلمات المواساة، وعميق العزاء، مبتهلين من الباري له المغفرة والرحمة وسمو المقام وحُسن المآب والمثوى".

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