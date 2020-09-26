2020/09/26 | 14:47 - المصدر: عين العراق

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السبت 26 سبتمبر 2020 | 02:20 مساءً | عدد القراءات : 32

الحلبوسي يجتمع بقادة الكتل لحسم توزيع الدوائر المتعددة

كشف مصدر نيابي عن عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا مغلقا مع قادة الكتل النيابية لاجـل التوصل الى اتفاق نهائي لحسم توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ، كما هو مقرر في جلسة هذا اليوم.





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