فؤاد حسين في طهران للقاء كبار القيادات الإيرانية

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، وصول وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى طهران في زيارة تستغرق يومين.وذكرت وكالة ايسنا الإيرانية للأنباء، أن حسين سيلتقي خلال الزيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين في البلاد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة الى إجراء مشاورات مع القيادات الإيرانية بشأن تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته الى طهران الشهر الماضي.

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