الحلبوسي يعقد اجتماعاً مع قادة الكتل النيابية لحسم ملف الدوائر المتعددة

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر نيابي في مجلس النواب، اليوم السبت (26 أيلول 2020)، بعقد رئيس البرلمان اجتماعاً مع قادة الكتل البرلمانية للتوصل إلى اتفاق يحسم موضوع الدوائر الانتخابية بجلسة اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعاً مع كافة قادة الكتل البرلمانية، لغرض التوصل إلى اتفاق بشأن حسم الدوائر الانتخابية خلال جلسة اليوم".





ومع عقد جلسة البرلمان اليوم المخصصة لمناقشة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات، استبعد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، في وقت سابق من اليوم، تصويت مجلس النواب خلال الجلسة على إكمال قانون الانتخابات.

وقال كنا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة البرلمان اليوم ستكون حوارية فقط لإنضاج طبيعة الدوائر الانتخابية"، مبينا أن "الجلسة لن تتضمن التصويت على قانون الانتخابات".

وأضاف، أن "جلسة اليوم ستكون فقط تداولية لمناقشة طبيعة الدوائر المعتمدة في قانون الانتخابات"، مبينا ان "الحوارات بين الكتل السياسية مستمرة ولم يتوصلوا إلى اتفاق لغاية الان".

واشار يونادم كنا الى انه "على الاغلب سيذهب البرلمان الى الدوائر الوسطية"، مضيفاً ان "هناك اختلافاً في وجهات النظر بخصوص طبيعة الدائرة".

وأكد رئيس الكتلة أن "بعض الجهات تطالب بالدائرة الواحدة وجهات اخرى تطالب بالدوائر المتعددة"، لافتاً إلى "وجود عقبات فنية حقيقة وليس سياسية فيما يخص الكوتا النسائية والتنوع المجتمعي في المناطق المختلفة".

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