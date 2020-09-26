استمرار قرع الجرس ولا نصاب قانوني لعقد الجلسة حتى الان

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / واصلت رئاسة البرلمان قرع الجرس لدعوة النواب للدخول الى القاعة الرسمية الكبرى تمهيدا لانعقاد جلسة اليوم ، حيث يوجد اغلبية النواب حاليا في الكافيتيريا ومقرات كتلهم ، وسط تأكيدات بعد توفر نصاب قانوني يضمن عقد الجلسة .وقررت رئاسة البرلمان ان تكون جلسة اليوم السبت مخصصة لأكمال الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب./انتهى5

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