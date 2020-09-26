الكاظمي ينعى العلاّمة محمد حسين الحكيم

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، العلاّمة محمد حسين الحكيم.وقال الكاظمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ننعى بقلوب مكلومة صابرة قضاء الله الذي لا يُرد، العلاّمة محمد حسين الحكيم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر مبارك قضاه في الدرس وطلب العلم وخدمة المؤمنين".



وأضاف:" بهذا الفقد الحزين، نتقدم الى ذوي الراحل الكبير وعائلته وسائر محبيه بأطيب كلمات المواساة، وعميق العزاء، مبتهلين من الباري له المغفرة والرحمة وسمو المقام وحُسن المآب والمثوى"./انتهى7

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