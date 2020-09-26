داعش الارهابي يقتل موظفا في زراعة كركوك

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلنت دائرة زراعة كركوك عن استشهاد احد موظفيها بعد تعرضه للخطف من قبل عصابات داعش .وقالت الزراعه في بيان ، ان الشهید المغدور ( مروان عادل جهاد ) الموظف في شعبة الالیات / مدیریة زراعة كركوك .تعرض للخطف والنحر على يد فلول داعش الارهابي قرب جسر الجرد طريق كركوك /الموصل ./انتهى

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