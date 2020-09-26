ظريف يستقبل نظيره العراقي

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، منذ قليل، نظيره العراقي فؤاد حسين.

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