2020/09/26 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجمع باحثون سياسيون على مناعة العراق وشعبه أمام الصفقات التي تحاول الادارة الامريكية عقدها مع الحكومة من تحت الطاولة مقابل الانضمام لموجة التطبيع الخ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبهر العالم بمناعته ضد فيروس امريكي قاتل !! ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبهر العالم بمناعته ضد فيروس امريكي قاتل !! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).