تعليق الرحلات الجوية الايرانية المتجهة للعراق

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين اتحاد شركات الطيران الايرانية عن تعليق الرحلات الجوية للعراق حتى انتهاء زيارة أربعينية الامام الحسين (ع) المصادف 8 اكتوبر/تشرين الاول القاد...

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