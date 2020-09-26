وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الإيراني في مستهل زيارته لطهران

2020/09/26 | 14:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على يسار الصورة وعلى يمينه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف – صورة: وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية

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