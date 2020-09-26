“آلام في الظهر”.. ريال مدريد يفتقد لخدمات نجمه أمام بيتيس اليوم

2020/09/26 | 14:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم السبت استبعاد لاعبه البرازيلي مارسيلو من قائمة الفريق لمواجهة خصمه ريال بيتيس.

وقال النادي في بيان إن مارسيلو لن يسافر مع الفريق إلى اشبيلية لمواجهة بيتيس بسبب تعرضه لآلام في الظهر.

وكان من المقرر أن يخوض مارسيلو مباراة اليوم أساسياً بعدما حل بديلاً للظهير الفرنسي فيرلاند ميندي في مواجهة ريال سوسييداد بأولى مباريات الريال في الموسم والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويواجه الفريق الملكي اليوم فريق بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

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