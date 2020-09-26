صفية السهيل سفيرة العراق لدى جمهوريّة سان مارينو

2020/09/26 | 14:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة الخارجية، السبت، أن صفية السهيل أصبحت سفيرة العراق لدى جمهوريّة سان مارينو.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “السفيرة صفيّة طالب السهيل قدمت نسخة من أوراق اعتمادها سفيراً غير مُقِيم ومُفوّضاً فوق العادة لجمهوريّة العراق لدى جمهوريّة سان مارينو”.

وأضافت، أن السهيل “قدمت أوراقها إلى مدير المراسم في أمانة الدولة للشُؤُون الخارجيّة سيليفيا بيرتي في قصر بيني”.



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