ديلان غفور: الاتحاد الوطني مع دوائر انتخابية متوسطة

2020/09/26 | 14:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ديلان غفور النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم السبت، وجود توافق بشأن نظام الدوائر الانتخابية.

وتأجل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما تناقش فقرة واحدة وهي، اكمال تعديل قانون الانتخابات، حول الدوائر الانتخابية وكيف سيكون توزيع الدوائر الانتخابية في عموم العراق.

واوضحت النائب ديلان غفور في تصريح خاص لـPUKmedia: ان هناك توافقا بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، موضحا، ان الجلسة ستناقش الفقرة السادسة لاكمال تعديل قانون الانتخابات.

واضافت: ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب مع نظام الدوائر الانتخابية المتوسطة " 3 ـ 5"، مرجحة ان تضم كركوك 3 دوائر انتخابية.

واكدت ان الجلسة ستناقش معيارا للدوائر الانتخابية وفق الكوتا.

PUKmedia خاص‌

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