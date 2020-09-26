2020/09/26 | 14:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حافظ الدولار الاميركي على مستواه امام الدينار العراقي ضمن حدود 123,500 وهو الرقم الذي يتراوح عنده سعر صرفه في الاسواق المحلية منذ اشهر، مع ارتفاع او انخفاض طفيف..





وأدناه قائمة بأسعار صرف الدولار الاميركي امام العملات الاجنبية الأخرى ليوم السبت (26 أيلول 2020) بحسب رصد متخصصين:

123.500 دينار عراقي = 100$

85 يورو = 100 $

78 استرليني = 100$

10559 ين ياباني = 100$

682 يوان صيني = 100$

785,000 ليرة لبنانية = 100$

225.00 ليرة سورية = 100$

766 ليرة تركية = 100$

2925 توماني ايراني = 100$

1577 جنيه مصري = 100$

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة.. اسعار صرف الدينار العراقي وأهم العملات امام الدولار الاميركي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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