وفاة الفنان المصري المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

2020/09/26 | 14:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان الكوميدي المصري المنتصر بالله، بعد صراع مع المرض دام لأكثر من 10 سنوات، عن عمر يناهز الـ70 عاما.

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