مصدر .. الحلبوسي يجتمع برؤساء الكتل النيابية لمناقشة الدوائر الانتخابية

2020/09/26 | 14:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشف مصدر نيابية اليوم السبت ، عن اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية في مقر النائب الاول حسن الكعبي لمناقشة الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات “.

واشار المصدر لـ”خبر برس” ان هناك خلافات حادة بين الكتل النيابية حول الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات ، مستبعدا ” انعقاد الجلسة لعدم وجود توافق سياسي بين الكتل على الدوائر المتعددة “.

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