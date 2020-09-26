العراق يتصدر الدول المستوردة لمستحضرات التجميل والشامبو الإيراني

2020/09/26 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، السبت، تصدير منتجات صحية وتجميلية بقيمة اكثر من 10 ملايين دولار لـ 21 بلدا في 5 شهور، حل العراق ضمن 3 دول في صدارة قائمة المستوردين.

وقال المتحدث باسم مصلحة الكمارك روح الله لطيفي في تصريح أن “صادرات المنتجات الصحية والتجميلية بلغت 13765 طنا في الفترة المذكورة”.

وأضاف، أن “المنتجات تشمل الشامبو والمنتجات الصحية والتجميلية الخاصة بالوجه والبشرة والاضافر والايدي والارجل، فضلا عن المساحيق المضغوطة للاستهلاك التجميلي وتلك المخصصة للعناية بالبشرة وانواع مضادات أشعة الشمس ومعاجين الاسنان والصابون وغيره”.

وأكد المتحدث، أن “من الدول المستوردة للمنتجات الصحية والتجميلية في هذه الفترة، العراق وافغانستان وبريطانيا والمانيا وكندا والنمسا وهونغ كونغ، والكويت وعمان والامارات وروسيا والبحرين وتركيا وآذربيجان وأرمينيا وكازاخستان”.

وبيّن، أن “كلاً من افغانستان والعراق وآذربيجان تصدرت قائمة الدول المستوردة”.

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