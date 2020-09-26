2020/09/26 | 15:11 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يضع معايير لاختيار الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يضع معايير لاختيار الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).