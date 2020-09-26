مشعان الجبوري يعلن عن إصابته بالفيروس ويتعهد بهزيمته

2020/09/26 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب السابق مشعان الجبوري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الجبوري قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن نتائج ثلاث مسحات بثلاثة مختبرات رصينة، أظهرت إصابته بكورونا، مبينا أن الفايروس نجح في التسلل الى جسده رغم التحصينات التي أحاط نفسه بها.وأكد أنه سيتصدى له متسلحاً بكل ما وفره الطب من أدوية، وإيمان كبير بهزيمته.

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