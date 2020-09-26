بالصور: اقامة صلاة الجنازة على جثمان السيد محمد حسين الحكيم

2020/09/26 | 15:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اقام المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم صلاة الجنازة على جثمان الراحل السيد محمد حسين الحكيم امام مسجد السهلة المعظم .

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