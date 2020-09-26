مساء الغد.. “تيك توك” ينتظر جلسة المحكمة الأميركية قبل ساعات من دخول “الحظر” حيز التنفيذ

2020/09/26 | 15:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تعقد المحكمة الجزائية الأميركية غداً الأحد جلسة استماع حول طلب تأجيل تطبيق قرار وزارة التجارة الأميركية بحظر تنزيل تيك توك في أميركا عبر متاجر غوغل و وآبل، وذلك قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ.

يأتي ذلك بعدما عارضت وزارة العدل الطلب المقدم من تيك توك لتأجيل حظره في أميركا، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت متأخر الأحد، بعد أن أعطتها المحكمة مهلة حتى الساعة 9:30 مساءً بتوقيت بغداد يوم الجمعة إما لتأجيل الحظر أو معارضة الطلب، بحسب ما ذكرته فوربس.

وقدمت الوزارة الأميركية اعتراضها مختوما، نظرا لأنه يحتوي طلبات ووثائق من ByteDance، الشركة الأم لـTikTok، تتضمن معلومات تجارية سرية ، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن جلسة عند السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد وصباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد لنظر طلب تيك توك.

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ويدرس قاض أميركي آخر، في ولاية بنسلفانيا، إصدار أمر قضائي أولي بعد أن رفع ثلاثة من منشئي محتوى TikTok دعوى الأسبوع الماضي بحجة أنهم “سيفقدون إمكانية الوصول إلى عشرات الآلاف من المشاهدين والمبدعين المحتملين كل شهر”.

وأصدر قاض في ولاية كاليفورنيا في أيلول أمرًا قضائيًا أوليًا منع أمرًا مشابهًا من أن يدخل حيز التنفيذ على تطبيق WeChat التابع لشركة Tencent Holdings.



فيما طلبت وزارة العدل من القاضي السماح للحظر بالعمل في انتظار الاستئناف.

بدورها قالت ByteDance المالكة لتيك توك إنها أبرمت صفقة أولية لـ Walmart و Oracle للحصول على حصص في التطبيق، لكن شروط الاتفاقية لا تزال غير واضحة.

قالت ByteDance إن صفقتها مع Oracle و Walmart ستشهد إنشاء شركة أميركية قائمة بذاتها ولا تنطوي على أي نقل للتكنولوجيا ، على الرغم من أن Oracle ستكون قادرة على فحص شفرة مصدر TikTok الأمريكية.



وقالت أيضا إن الاتفاق يحتاج إلى موافقة كل من الصين والولايات المتحدة.

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