وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران لبحث الملفات المشتركة بين البلدين

2020/09/26 | 15:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عدد من الملفات المشتركة، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين إيرانيين، خاصة نظيره محمد جواد ظريف.وقالت وكالة الأنباء العراقية أن حسين سيبحث “العلاقات الثنائية” مع إيران.وكان حسين، … Readmore

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