محافظ الانبار يعلن قرب توزيع 159 قطع ارض سكنية للصحفيين

2020/09/26 | 15:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _الانباراعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ، السبت، قرب توزيع 159 قطع اراض سكنية للصحفيين في قضاءي الرمادي والفلوجة .وقال نقيب الصحفيين العراقيين فرع الانبار احمد الراشد في تصريح لـ/اين نيوز/، إن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اعلن خلال لقاءه بوفد من نقابة الصحفيين العراقيين فرع الانبار قرب فرز قطع اراضي سكنية للصحفيين في قضاءي الرمادي والفلوجة تثمينا لدوروهم في نقل الحقيقة وتحملهم مخاطر الازمة الصحية التي شهدتها المحافظة والبلاد بصورة عامة “.واضاف الراشد ان “نقابة الصحفيين العراقيين فرع الانبار ارسلت اسماء المستحقين من قضاء الرمادي 77 صحفيا والفلوجة 82 صحفيا ومن المؤمل اجراء عملية التوزيع في مدينة الرمادي خلال الايام القليلة المقبلة فيما ينتظر من بلدية الفلوجة انجاز عمليات الفرز في المنطقة الحرة شرقي المدينة”.وأوضح، أن “الدليمي اكد للوفد ان تعاملنا يقتصر على التعامل مع نقابة الصحفيين وسنبني لها مقرا يليق بتأريخها العريق مثمنا التضحيات التي قدمتها الاسر الصحفية سواء في عمليات التحرير او الازمة الصحية لوباء كورونا “.

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