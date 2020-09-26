نائب يجمع تواقيع نيابية لاضافة الخدمة والشهادة لعقود الكهرباء

2020/09/26 | 15:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

جمع عضو اللجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي اليوم السبت ، تواقيع أعضاء البرلمان من اجل اضافة خدمة عقود وزارة الكهرباء بالإضافة إلى احتساب الشهادة اثناء فترة العقد”.

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