مصدر: جلسة البرلمان قد تؤجل بسبب خلافات الكتل حول الدوائر الانتخابية

2020/09/26 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر برلماني، السبت، بان جلسة البرلمان قد تؤجل بسبب خلافات الكتل حول الدوائر الانتخابية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "خلافات حادة بين الكتل النيابية خلال اجتماعها مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حول الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات".

واضاف، "هناك استبعاد بعقد جلسة البرلمان، اليوم، لعدم وجود توافق سياسي بين الكتل على الدوائر المتعددة".

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة خاصة للتصويت على قانون الانتخابات.

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