استمرار اجتماع قادة الكتل ورئاسة البرلمان ونواب يستبعدون عقد الجلسـة

2020/09/26 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت مصادر برلمانية ان الاجتماع المشترك لرئاسة مجلس النواب وقادة الكتل النيابية ما زال مستمرا في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان ، وسط خلافات حادة لم تثمـر عن اي اتفاق حتى الان حول توزيع الدوائر المتعددة .في غضون ذلك استبعد نواب من كتل مختلفة ، امكانية انعقاد الجلسة هذا اليوم لعدم وجود توافق سياسي على الدوائر المتعددة ./انتهى5

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