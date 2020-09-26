سفير العراق في القاهرة يبحث مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري سبل التعاون المشترك

2020/09/26 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، سبل التعاون المشترك ونقل الخبرات.



ونقل السفير الدليمي في بداية اللقاء للوزير ، تحيّات وتقدير وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة في العراق نازنين محمد وسّو، وتمنياتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الصديق بدوام التقدم والإزهار.وأبدى السفير الدليمي تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات، حيث إن العراق يتعافى الآن من تحدي الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها مصر مُعرباً عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الإسكان والتنمية للعراق، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة، مبينا أن العراق أصبح ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي.وبحث الجانبان آلية الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وفي هذا الإطار، أشار الوزير الجزار، الى حرص الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة بأقرب وقت ممكن، حيث تُعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات./انتهى7

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