موقف إرساء البواخر وتفريغ وشحن الحمولات في ميناء أبو فلوس

2020/09/26 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” موقف عمليات إرساء البواخر وتفريغ وشحن الحمولات في ميناء أبو فلوس الصادر من الشركة العامة للموانئ للفترة من 19 إلى 24 أيلول 2020 بحسب ما أعلنه إعلام وزارة النقل اليوم السبت:

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