2020/09/26 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفية السهيل تقدم اوراق اعتمادها سفيرة العراق لدى جمهوية سان مارينو المركز الخبري الوطني.

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