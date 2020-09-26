توزيع مستحقات فلاحي كوردستان

2020/09/26 | 15:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يتم توزيع المستحقات المالية لفلاحي اقليم كوردستان يوم غد الاحد.

واوضح هيمن سيد مراد مدير الرقابة التجارية باربيل ، خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان المستحقات المالية لفلاحي كوردستان ستوزع يوم غد الاحد، موضحا، ان العملية ستكون على مرحلتين وذلك لضمان التباعد الاجتماعي.

واضاف: ان اصحاب الوصولات من 140 وحتى 440 سيستلمون يوم الاحد، فيما توزع بقية المستحقات يوم الاثنين المقبل.

PUKmedia عن اعلام محافظة اربيل ‌

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