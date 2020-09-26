مقتل شخص داخل منزله في هجوم مسلح بمحافظة عراقية

2020/09/26 | 15:27 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اقتحم مسلحون مساء ،امس الجمعة، منزلا في مدينة اربيل ، مما اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح.

وذكر مراسل ان ار تي في محافظة اربيل ، اليوم (26 ايلول 2020)، ان "مسلحين اقتحموا مساء امس منزلا في حي الموظفين بمدينة اربيل واطلقو النار على قاطنيها، مما اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح".





واضاف، ان "القوات الامنية توجهت الى محل الحادث وبدأت التحقيق في حيثيات الهجوم".

واوضح، ان "الاجهزة الامنية لم تصدر اي توضيح حول اسباب الهجوم ودوافعه".

ا.ح

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