وفاة لاعب دولي سابق بسبب اصابته بكورونا

2020/09/26 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي الميناء الرياضي، عن وفاة لاعبه السابق عبد المهدي هادي، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان أن “ادارة نادي الميناء الرياضي بأحر التعازي والمواساة للوسط الرياضي البصري لوفاة لاعب نادي الميناء السابق عبد المهدي هادي طاهر”.

وأضاف “سائلين الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..



انا لله وانا اليه راجعون”.

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