فيديو.. محمد حماقي يتعرض لموقف طريف على خشبة المسرح بسبب الكورونا

2020/09/26 | 15:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ أحيا المطرب محمد حماقي، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90 ، بحضور جماهيري كبير.وقدم حماقي، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة ومن بين تلك الأغاني: ”واحدة واحدة ، أم الدنيا ، ليه بيلمونى ، نفسى ابقى جمبه ، […]

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