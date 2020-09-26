الصيادي يدعو القوى السياسية ان تكون على مستوى الوعي والمسؤولية

2020/09/26 | 15:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي اليوم السبت ، القوى السياسية ان تكون على مستوى الوعي والمسوؤلية وان تكون فعلا ممثلة للمحافظات والاستماع للامانة العامة من القيادات العليا”.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل “خبر برس” ، ان “القوى السياسية عليها ان تكون على مستوى الوعي والمسوؤلية وان تكون فعلا ممثلة للمحافظات واتمنى ان يكون استماع للامانة العامة من القيادات العليا ومن اعضاء مجلس النواب الممثلين الحقيقيين لهذه المحافظات لتدارك مايجري في كل الامور سواء على مستوى قانون الانتخابات او الموازنة وجميع الالتزامات وعلى مستوى التعامل بالمثل “.

وشدد الصيادي على ضرورة ان يكون اعضاء مجلس النواب فعلا رجالات دولة وممثلين لتلك المحافظات اما العشوائية والتخبط الذي نعيشه الان وحركة التسقيط والضد النوعي والازاحة فهي مرفوضة رفضا قاطعا ومطلقا ومن المعيب جدا ان نتكلم بهذا الموضوع”.

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